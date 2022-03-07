Kılıçdaroğlu, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Bilal Kartal'ın cenaze törenine katıldı
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aileye taziyelerini iletmesi -Dua okunması -Cenaze namazının kılınması -Kılıçdaroğlu'nun tabutu taşıması Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Yargıtay 4.
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aileye taziyelerini iletmesi
-Dua okunması
- Cenaze namazının kılınması
-Kılıçdaroğlu'nun tabutu taşıması Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Bilal Kartal için Ankara, Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.