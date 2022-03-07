Kılıçdaroğlu, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Bilal Kartal'ın cenaze törenine katıldı - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Bilal Kartal'ın cenaze törenine katıldı

AA - Güncel
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-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aileye taziyelerini iletmesi -Dua okunması -Cenaze namazının kılınması -Kılıçdaroğlu'nun tabutu taşıması Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Yargıtay 4.

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aileye taziyelerini iletmesi

-Dua okunması

- Cenaze namazının kılınması

-Kılıçdaroğlu'nun tabutu taşıması Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Bilal Kartal için Ankara, Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Bilal Kartal'ın cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Bilal Kartal'ın cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Bilal Kartal'ın cenaze törenine katıldı

AA - Güncel

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