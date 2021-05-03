Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı
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Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Geçtiğimiz haftalarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu evinde ağırlayan Mahruze Keleş, önceki gün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı misafir etti. Hem iktidar hem de muhalefet kanadına göz kırpan Keleş, verdiği röportajda "Allah'ım İmamoğlu'na da hayırlı işler versin. Kendisine oy vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde siyaset arenasında Mahruze Keleş rüzgarı esiyor. Önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret ettiği Keleş, önceki gün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırladı. Hal böyle olunca Keleş'in siyaseten hangi tarafa yakın olduğu da merak edilmeye başlandı.

"İMAMOĞLU OLMASA TAYYİBİME ULAŞAMAYACAKTIM"

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'ya verdiği röportajda bu kadar popüler olmasında en büyük faktör olan Ekrem İmamoğlu için "Allah İmamoğlu'ndan razı olsun. O benim sebebim oldu. Onunla pazarda karşılaşmasaydım, Tayyibime ulaşamayacaktım. Allah'ım İmamoğlu'na da hayırlı işler versin" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNE OY VERMEYECEĞİMİ BİLİYOR"

Satır arasında olası bir seçimde tercihini hangi taraftan yana kullanacağını da açık eden Keleş, "İmamoğlu kendisine oy vermeyeceğimi biliyor zaten. Kılıçdaroğlu da dünya ahiret kardeşim olsun. Allah razı olsun, geleni geri gönderemem. Ben kimseyi ayırt edemem. Allah onlara da güzel çalışmalar nasip etsin. Devlete millete faydası olsun" şeklinde konuştu.

SOYLU VE YILDIRIM'I BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili "Dünyalar benim oldu, dileklerim kabul oldu. Cumhurbaşkanım gibi bir tane yok dünyada. Cumhurbaşkanım bambaşka. Televizyonda görüyordum ama buradaki bambaşkaydı, nur akıyor suratından. Bir daha böyle birisi dünyaya gelmez. Cumhurbaşkanımın kıymetini bilelim." diyen Keleş, şimdi ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'ı evinde ağırlamak istediğini söyledi.

Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
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