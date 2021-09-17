Kılıçdaroğlu ve Akşener nikah şahidi oldu - Haberler
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Kılıçdaroğlu ve Akşener nikah şahidi oldu

AA / Esin Işık - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'un oğlunun nikah şahidi oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'un oğlunun nikah şahidi oldu.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, bir otelde düzenlenen İlteriş Ergun ve Almaş Bakiyev çiftinin düğün törenine katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener, nikahın ardından Ergun ve Bakiyev çiftine mutluluklar diledi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener nikah şahidi oldu

Kılıçdaroğlu ve Akşener nikah şahidi oldu

Kılıçdaroğlu ve Akşener nikah şahidi oldu

Kılıçdaroğlu ve Akşener nikah şahidi oldu

Kılıçdaroğlu ve Akşener nikah şahidi oldu
AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri
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