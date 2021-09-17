Kılıçdaroğlu ve Akşener nikah şahidi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'un oğlunun nikah şahidi oldu.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, bir otelde düzenlenen İlteriş Ergun ve Almaş Bakiyev çiftinin düğün törenine katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener, nikahın ardından Ergun ve Bakiyev çiftine mutluluklar diledi.