Kılıçdaroğlu: "Türk-İş'in varlığı demokrasimizin varlığı gibidir"

Kılıçdaroğlu: "Türk-İş'in varlığı demokrasimizin varlığı gibidir"

Genel detay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti.

31.07.2019 15:12
Kılıçdaroğlu:

Genel detay
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA
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