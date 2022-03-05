Kılıçdaroğlu: "Telaşlanmasın Erdoğan. Bizi izlemeye devam etsin"
AA, İbrahim Saykılı - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Yeni Adım" programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Yeni Adım" programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kılıçdaroğlu: "Telaşlanmasın Erdoğan. Bizi izlemeye devam etsin"