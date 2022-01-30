Erdoğan'ın konuşması bitti, Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım geldi: Saat 21.00'de buluşmak üzere
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'daki toplu açılış törenlerinde yaptığı açıklamaların ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bu akşam saat 21.00'de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye'nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var, burada buluşmak üzere" ifadesini kullandı.
Trabzon'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği ihale iddiası da dahil olmak üzere muhalefete sert sözlerle yüklendi.
Erdoğan, "Tek bir imzayla, 6 milyar lira çeteye peşkeş çekildi" iddiasında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ''Yine bir ihale yalanı. Bu ihalede 5'li çete diyor. Burayı 3 kat fazlasına verdiğimizi gösteriyor. Altında benim imzam olduğunu gösteriyor. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin" sözleriyle yanıt verirken, belediyelerle ilgili de dikkat çeken iddialarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 44 bin kişinin işten çıkarıldığı iddialarına yönelik, "HDP'yi ülkenin yönetimine ortak etme hedefine takıldılar. Terör örgütü ile irtibatlı kişilere altın tepside belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp, onların yerine maalesef teröristleri doldurdular. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacakları üzerine namus, haysiyet, şeref sözü verdi. Kendilerinden olmayanları kapı önüne koymak oldu. Bunlar ilk fırsatta ülkelerini yabancılara şikayet etmediler mi?" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın toplu açılış törenindeki konuşmasının hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam saat 21.00'de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye'nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var. Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere" ifadesini kullandı.