Erdoğan'ın konuşması bitti, Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım geldi: Saat 21.00'de buluşmak üzere

Trabzon'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği ihale iddiası da dahil olmak üzere muhalefete sert sözlerle yüklendi.

"BEN İHALELERE İMZA ATMAM BAY KEMAL"

Erdoğan, "Tek bir imzayla, 6 milyar lira çeteye peşkeş çekildi" iddiasında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ''Yine bir ihale yalanı. Bu ihalede 5'li çete diyor. Burayı 3 kat fazlasına verdiğimizi gösteriyor. Altında benim imzam olduğunu gösteriyor. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin" sözleriyle yanıt verirken, belediyelerle ilgili de dikkat çeken iddialarda bulundu.

"44 BİN İŞÇİYİ BELEDİYEDEN ATIP, ONLARIN YERİNE TERÖRİSTLERİ DOLDURDULAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 44 bin kişinin işten çıkarıldığı iddialarına yönelik, "HDP'yi ülkenin yönetimine ortak etme hedefine takıldılar. Terör örgütü ile irtibatlı kişilere altın tepside belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp, onların yerine maalesef teröristleri doldurdular. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacakları üzerine namus, haysiyet, şeref sözü verdi. Kendilerinden olmayanları kapı önüne koymak oldu. Bunlar ilk fırsatta ülkelerini yabancılara şikayet etmediler mi?" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN KONUŞMASINI BİTİRDİ, KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM GELDİ

Erdoğan'ın toplu açılış törenindeki konuşmasının hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"TÜRKİYE'NİN TÜM TROLLERİNİ DAVET EDİYORUM"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam saat 21.00'de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye'nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var. Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere" ifadesini kullandı.