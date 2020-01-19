Kılıçdaroğlu: "(Rahşan Ecevit) Siyaset dünyamızın önemli bir aktörünü sonsuzluğa yolcu ediyoruz" -...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ANKARA - Rahşan Ecevit'in cenaze töreni için Kocatepe Camisine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
19.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:33
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ANKARA - Rahşan Ecevit'in cenaze töreni için Kocatepe Camisine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA