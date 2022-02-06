Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ilgili ifadelerine tepki - Haberler
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Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ilgili ifadelerine tepki

AA, Cem Ali Kuş - Güncel
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Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ilgili ifadelerine tepki

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

DÜZCE (AA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Düzce ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Gazapizm'in "Unutulacak Dünler" şarkısı eşliğinde karşı yanıt vererek tepkisini göstermeye devam etti.

Kılıçdaroğlu'na, İzmir'in sorunlarına karşı Düzce'deki çalışmaları örnek almasını tavsiye eden Özlü, şunları kaydetti:

"Kemal Bey size önerimiz, 40 kişilik sağlam bir heyet teşkil etmeniz ve bu heyeti iki dönemdir milletvekilliği yaptığınız İzmir'e göndermenizdir. Bu heyete, İzmir'in yıllardır çözemediğiniz çöp, gecekondu, ulaşım ve Körfez'in kokusu sorunlarını inceletin. Çözüm için Düzce'nin çöp, kentsel dönüşüm ve ulaşım konusundaki başarılı çalışmalarını örnek alın."

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, Faruk Özlü, Düzce, TBMM, Güncel, Haber

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