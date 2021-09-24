Kılıçdaroğlu'nun Rize ziyaretine çay üreticisi vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu'nun Rize ziyaretine çay üreticisi vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz

Haberler.com - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de çay üreticileriyle görüştü. Görüşmede söz alan Ali Yavaş isimli çay üreticisi "Sermaye sahibi yatırım yapmadan bizim üzerimizden para kazanacak, köleleştirmeye doğru gidiyoruz, geleceğimiz borçlandırılıyor" dedi.

RİZE (Haberler.com) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize ziyareti kapsamında vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinledi. Bu ziyaretlerde Kılıçdaroğlu'na en çok dert yanan kesim ise çay üreticileri oldu. Bunlarda biri de uzun zamandır bölgede çay üreticiliği yapan Ali Yavaş isimli vatandaş oldu.

"GELECEĞİMİZ BORÇLANDIRILIYOR"

"Askerliğimi yapacağım, vergimi vereceğim vatanım için tankın altına yatacağım, sermaye sahibi yatırım yapmadan bizim üzerimizden para kazanacak, köleleştirmeye doğru gidiyoruz, geleceğimiz borçlandırılıyor" diyen Yavaş, "Çay fiyatlarından yakınınca milletvekilleri serbest piyasa diyor. Ben serbest piyasadan şunu anlıyorum mutaassıp biri olarak, demokratik ülkelerde ticaret yapma özgürlüğüdür. Fiyat serbestliği değildir. Denetim şart. Denetim olmadıktan sonra bugün bu duruma düşeriz" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEK CÜMLELİK YANIT

Kılıçdaroğlu da bu sözlere "Serbest piyasa kurtlar sofrası olamaz" diyerek karşılık verdi. Birçok siyasetçiden daha kapsamlı açıklamalar yapmasıyla dikkatleri üzerine çeken Ali Yavaş'ın konuşması sosyal medyada da gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun Rize ziyaretine çay üreticisi vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
'Kürt sorunu' polemiğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Türkiye'de böyle bir sorun yok

"Kürt sorunu" polemiğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Türkiye'de böyle bir sorun yok

 Kemal Kılıçdaroğlu Rizelilere seslendi: Kaçak çayları meydanda yakacağım

Kemal Kılıçdaroğlu Rizelilere seslendi: Kaçak çayları meydanda yakacağım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Demet Özdemir Burak Yamantürk Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Stefan Kuntz Ali Palabıyık Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kılıçdaroğlu'nun Rize ziyaretine çay üreticisi vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:46:08. #1.17#