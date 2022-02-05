Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı bir araya gelecek - Haberler
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Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı bir araya gelecek

AA, Barış Gündoğan - Politika
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Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı bir araya gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya geleceği bildirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya geleceği bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi Genel Başkanlarının 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya geleceği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, çalışma yemeğinde 6 partinin katılımı ile gerçekleştirilen "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasında mutabakat sağlanan esaslar masaya yatırılacak.

Genel Başkanlar, çalışmanın tek bir metin haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması öncesi yol haritasını belirleyecek.

AA / Barış Gündoğan - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumartesi, Muhalefet, Politika, Haber

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