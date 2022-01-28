Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınını seyreden Fazıl Say'dan paylaşım: CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı
Haberler.com, Servet Uzun - Güncel
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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, canlı yayına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Televizyonda Kılıçdaroğlu'nu seyrettiğini söyleyen Say, "Şunu düşündüm; bence CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV ekranlarında Suat Toktaş'ın konuğu oldu. Gündeme ilişkin sorulara yanıt veren Kılıçdaroğlu'nu televizyondan seyredenler arasında dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da vardı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili dikkat çeken bir tweet atan Say, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
"KEŞKE CANAN KAFTANCIOĞLU OLSAYDI"
Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 dakikadır Halk TV seyrediyorum. Şunu düşündüm; bence CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı…" ifadelerini kullandı.