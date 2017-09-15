Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Çelik'in Evinde Gözaltına Alındı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in evinde gözaltına alınarak İstanbul’a sevk edildi ve evde inceleme başlatıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in evinde gözaltına alınarak İstanbul'a sevk edildi ve evde inceleme başlatıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'daki evinden gözaltına alınarak İstanbul'a sevk işlemi başlatıldı. Gözaltı işleminin ardından Çelik'in evinde polis ekipleri eş zamanlı inceleme başlattı.
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, olay yerinde bir basın açıklamasında bulundu. - ANKARA