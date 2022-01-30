Kılıçdaroğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama: Lütfen kötü söz söylemeyin - Haberler
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Kılıçdaroğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama: Lütfen kötü söz söylemeyin

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Kılıçdaroğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama: Lütfen kötü söz söylemeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki Toplu Açılış'ta kendisine yönelik ifadeler kullanan küçük çocukla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP lideri, "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, konuşmasını gerçekleştirdikten sonra beraberindeki heyeti ve Bakanları kurdele kesme töreni için sahneye davet etti. Bu sırada korumalarına talimat veren Cumhurbaşkanı, bir çocuğu da sahneye aldırdı. Küçük çocuk sahneye çıktıktan sonra, "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. En iyi adam burada, oyunuzu ona verin" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEYİN

Chp lideri Kılıçdaroğlu ise küçük çocukla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama: Lütfen kötü söz söylemeyin

Cumhurbaşkanı'nın sahneye davet ettiği çocuk: Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hainCumhurbaşkanı'nın sahneye davet ettiği çocuk: Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kılıçdaroğlu, CHP, Güncel, Haber

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