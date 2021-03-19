Kılıçdaroğlu'ndan "Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" diyen kadına yanıt: Orası şimdilik karanlık bir alan
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Kılıçdaroğlu'ndan "Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" diyen kadına yanıt: Orası şimdilik karanlık bir alan

19.03.2021 22:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:33

TBMM Genel Kurulu'nda kendisine "Aday ol" diyen AK Partililere yönelik olarak "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı günlerce tartışılmıştı. Kılıçdaroğlu 'Adalet Yürüyüşü'nde kendisine eşlik eden Veysel Kılıç'ı Silivri'deki evinde ziyaret ederken, burada bir kadının "Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" sözlerine, "O ne olur bilmiyorum, orası şimdilik karanlık bir alan" diyerek yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasından sonra kararı protesto etmek için 2017 yılında 'Adalet Yürüyüşü' başlatmıştı. Güvenpark'tan başlayıp İstanbul'da biten yürüyüşe Veysel Kılıç da katılmış ve CHP liderine 420 kilometre boyunca eşlik etmişti.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum' diyen seçmene yanıt: Orası şimdilik karanlık bir alan

BİRLİKTE YÜRÜDÜĞÜ KILIÇ'I EVİNDE ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu birlikte yürüdüğü Kılıç'ı Silivri'deki evinde ziyaret etti. CHP liderinin ziyareti sebebiyle komşular da eve gelirken, o sırada bir kadın Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum' diyen seçmene yanıt: Orası şimdilik karanlık bir alan

"ORASI ŞİMDİLİK KARANLIK BİR ALAN"

"Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" diyen kadına cevap veren Kılıçdaroğlu, "O ne olur bilmiyorum, orası şimdilik karanlık bir alan. Önemli olan bu memlekete huzurun gelmesi" ifadelerine yer verdi.

ADAYLIK ÇIKIŞI GÜNLERCE TARTIŞILMIŞTI

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Merkezi Hükümet Bütçe teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "adaylık" konusundaki sözleri damgasını vurmuştu.

Bütçe konuşması sırasında AK Partililerin 'cumhurbaşkanı adaylığını' kastederek, "Aday ol, aday olabilecek misin?" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" demişti. CHP liderinin bu çıkışı aday olacak şeklinde yorumlanırken, konu uzun bir süre gündemde kalmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum' diyen kadına yanıt: Orası şimdilik karanlık bir alan

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