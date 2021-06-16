KILIÇDAROĞLU'NDAN SALTIK'IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın Pendik'teki evine geldi. Saltık'ın ailesine taziyelerde bulunan Kılıçdaroğlu, bir süre kaldığı evden ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı