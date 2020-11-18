Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mektupla kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

İnfaz düzenlemesiyle 16 Nisan'da cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mektupla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli bir mektup paylaştı. Çakıcı mektupta Kılıçdaroğlu'nu "Akıllı ol" diye tehdit etti. Muhalefet kanadını ayağa kaldıran bu tehdit sonrası Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"BASKILARDAN, SALDIRILARDAN KORKMADIK, KORKMAYACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden "suç örgütünün başı" hakkında Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyorum. Bugüne dek, baskılardan da, saldırılardan da tehditlerden de korkmadık. Bundan böyle de korkmayacağız, yılmayacağız. Bu ülkeyi mafya düzenine teslim etmeyeceğiz!" ifadelerini kullanmıştı.

"CHP, KABADAYILARA PABUÇ BIRAKACAK PARTİ DEĞİLDİR"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine tepki gösterip şunları demişti: "Türk siyasetinde bir ilk yaşıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın bugün yaptığı konuşmada Sayın Erdoğan ve onu destekleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren konuşmasından sonra adı yeraltı dünyası suç örgütü yönetmekle anılan bir zat, kamuoyuna açık bir adi mektupla Sayın Genel Başkanımızı ölümle tehdit etmiş ve çok ağır hakarette bulunmuştur. Aynı mektupta Sayın Erdoğan ve Bahçeli'ye de övgüler düzmüştür. Türk siyaseti böyle bir tabloyu yaşamadı. Siyasetçiler münakaşa eder ama siyasi parti genel başkanlarının bu tartışmalarına suç örgütü liderlerinin taraf olması kamuoyuna açık bir mektupla adice ve çok ağır tehdit etmesi ve aynı mektubun içinde her iki sayın genel başkana methiyeler dizmesi ben eminim ki Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan'ın tasvip edeceği bir durum değildir. Herkesin bilmesini isterim ki CHP, kabadayılara pabuç bırakacak parti değildir"

"SİZDEN KORKMADIK Kİ GÖLGENİZDEN KORKALIM?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Alaattin Çakıcı'nın tehdidi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe başkanları ve 14 ilçe belediye başkanın katılımıyla protesto edildi. Yenikapı'da yapılan basın açıklamasında konuşan Canan Kaftancıoğlu,"Bugün burada İBB başkanımız, 39 ilçe başkanımız, 14 ilçe belediye başkanımızla karşınızdayız. Ne yazık ki dün, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, varlığını neye borçlu olduğunu çok iyi bildiğimiz, ismini dahi anmaya tenezzül etmeyeceğimiz bir cezaevi müdavimi tarafından ağır ifadeler kullanılmış, ölüm tehditleri yapılmıştır. Bu fütursuz cesaret gösterisi, ülkedeki yönetim boşluğunun, devlet otoritesi eksikliğinin, kısacası bitmiş bir iktidarın mafya yapılanmalarından medet ummasından başka bir şey değildir. Sizden korkmadık ki, gölgenizden korkalım. Hala 90'lı yılların karanlık mafya düzeninin hayalini gören, son güncellemesi 30 yıl önce yapılmış antika mafyalardan medet ummak hangi aklın mucizesi acaba? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? İktidarın samimiyetine turnusol kağıdı işlevi görecek bu olayı, takip edeceğiz. Olayın mümessillerini ise hep takip edeceğiz. Bu ülke; korkusuz, yüreği ülke sevgisiyle dolu, yarınlara umutla bakan milyonlarca aydınlık insanların vatanıdır. İşte bizi ayakta tutan da budur. Bu ülkenin üreten emekçilerine, üretime sebep olan iş insanlarına, namusuyla devletini kollayan memurlarına, helal para kazanıp vergisini ödeyen gerçek vatansever milyonlarına saygı ile duyururuz"