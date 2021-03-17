Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu

17.03.2021 22:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:00
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti. Konuşmada Kılıçdaroğlu'nun, "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" dediği belirtildi.

Hakkındaki "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği bugün resmen düşürüldü.

KILIÇDAROĞLU, SANCAR'I ARADI

Kararın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

HDP'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili olarak HDP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin hukuksuzca düşürülmesi üzerine Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti" denildi.

"DEMOKRASİ OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"

Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" dediği ifade edildi.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Deniz Türüç Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 23:01:10. #1.16#
title