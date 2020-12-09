Kılıçdaroğlu'ndan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'e "geçmiş olsun" telefonu
09.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:08
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ü telefonla aradı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ü telefonla aradı.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, evine düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Üstün'ü arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz