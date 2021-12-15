Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı soruldu: Karşı değiliz

İSTANBUL (DHA) - Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ileilgili "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok." açıklamasını yapmıştı.

"YENİ BİR ŞEY DEĞİL"

"Yeni bir şey değil aslında. İttifak, demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemini getirmek istediğimiz arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz. Bugün bir temas olmadı. İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok."

İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI SORULDU

Kılıçdaroğlu'na Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlarının adaylığına karşı olduğu iddiası da soruldu. Kemal Kılıçdaroğlu, "Karşı değiliz, arkadaşlarımız şu anda çalışıyorlar, başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar" diye cevap verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarının sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Talihsiz bir açıklama. Bakanlar ekonominin gidişini şahsileştirmezler. Kendi şahsi durumlarını, ekonomik pozisyonla bir tutmazlar. Dolayısıyla talihsiz bir açıklama" şeklinde konuştu.