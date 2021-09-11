Kılıçdaroğlu'ndan Basın Konseyi toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Çeşme'de Basın Konseyinin "Basının Sorunları ve Beklentiler" konulu toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Çeşme programı kapsamında Basın Konseyi toplantısına katıldı. "Basının Sorunları ve Beklentiler" konulu toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, "Bağımsız, tarafsız gazetecilik yapmak için ne kadar zor koşullarının olduğunu bilmemiz lazım. Anayasa'ya göre basın hürdür, sansür edilemez. Hepimizin duyarlı olması lazım. İşiniz zor ama mücadele etmelisiniz. Bir iktidarın alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı var. Eleştiriyi de en sağlam yapan da gazetecidir. Sürekli alkış olduğu zaman hata üstüne hata devam eder. Tüm olumsuzluklara rağmen karamsar değilim. Herkes sakin olmalı. Kışkırtmalara ayak uydurulmamalı" dedi. Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, sarı renginden turkuaz rengine geçen basın kartlarını, iktidara gelmeleri halinde yeniden sarı rengine dönüştürüp dönüştürmeyeceğine ilişkin soruya, "Öncelikle basın kartını basın kuruluşları verecek. Rengini de onlar verecek" cevabını verdi. - İZMİR

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