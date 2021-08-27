Kılıçdaroğlu'na gösterilen "Çocuğuma dokunma" tepkisine Akşener sessiz kalmadı: İçim acıdı, canım yandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirdiği Çorum ziyaretinde bir vatandaşın halini ve hatırını sormuş ancak önce "Çocuğuma dokunma", sonra da "Hadi yürü, yürü" tepkilerini almıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyada gündem olan o görüntülere sessiz kalamadı ve "İçim acıdı, canım yandı. Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz." paylaşımında bulundu.

Çorum'da dün bir vatandaşın yanına yaklaşarak "Nasılsınız, iyi misiniz?" diye soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı. İlk önce "Sağ ol, çocuğuma dokunma" diyen kadın, daha sonra Kılıçdaroğlu arkasını dönüp yürümeye devam ettiğinde ise "Hadi yürü, yürü" diye bağırmış ve bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

VATANDAŞIN DAVRANIŞINA AKŞENER'DEN TEPKİ

Kısa zamanda yayılan ve sosyal medyada gündem olan görüntülere bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

"İÇİM ACIDI, CANIM YANDI"

Bu davranışın alçakgönüllü ve asil olan bu millete yakışmadığını ifade eden Akşener şu ifadeleri kullandı:

"İçim acıdı, canım yandı. Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz. Nefret tohumları ekmeye çalışanlara inat; sevgiden, güzellikten ve iyilikten vazgeçmeden, kardeşliği yeniden tesis edeceğiz."