Kılıçdaroğlu'na gösterilen "Çocuğuma dokunma" tepkisine Akşener sessiz kalmadı: İçim acıdı, canım yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'na gösterilen "Çocuğuma dokunma" tepkisine Akşener sessiz kalmadı: İçim acıdı, canım yandı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirdiği Çorum ziyaretinde bir vatandaşın halini ve hatırını sormuş ancak önce "Çocuğuma dokunma", sonra da "Hadi yürü, yürü" tepkilerini almıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyada gündem olan o görüntülere sessiz kalamadı ve "İçim acıdı, canım yandı. Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz." paylaşımında bulundu.

Çorum'da dün bir vatandaşın yanına yaklaşarak "Nasılsınız, iyi misiniz?" diye soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı. İlk önce "Sağ ol, çocuğuma dokunma" diyen kadın, daha sonra Kılıçdaroğlu arkasını dönüp yürümeye devam ettiğinde ise "Hadi yürü, yürü" diye bağırmış ve bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Kılıçdaroğlu'na gösterilen 'Çocuğuma dokunma' tepkisine Akşener sessiz kalmadı: İçim acıdı, canım yandı

VATANDAŞIN DAVRANIŞINA AKŞENER'DEN TEPKİ

Kısa zamanda yayılan ve sosyal medyada gündem olan görüntülere bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

"İÇİM ACIDI, CANIM YANDI"

Bu davranışın alçakgönüllü ve asil olan bu millete yakışmadığını ifade eden Akşener şu ifadeleri kullandı:

"İçim acıdı, canım yandı. Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz. Nefret tohumları ekmeye çalışanlara inat; sevgiden, güzellikten ve iyilikten vazgeçmeden, kardeşliği yeniden tesis edeceğiz."

Kılıçdaroğlu'na gösterilen 'Çocuğuma dokunma' tepkisine Akşener sessiz kalmadı: İçim acıdı, canım yandı
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu
Kılıçdaroğlu'na gösterilen 'Çocuğuma dokunma' tepkisine Akşener sessiz kalmadı: İçim acıdı, canım yandı
Emre İliksiz
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ozan Tufan Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kılıçdaroğlu'na gösterilen "Çocuğuma dokunma" tepkisine Akşener sessiz kalmadı: İçim acıdı, canım yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 20:47:14. #1.15#

title