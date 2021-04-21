Kılıçdaroğlu, Kovid-19'dan hayatını kaybeden İstanbul il başkan yardımcısının ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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Kılıçdaroğlu, Kovid-19'dan hayatını kaybeden İstanbul il başkan yardımcısının ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Kılıçdaroğlu, Kovid-19'dan hayatını kaybeden İstanbul il başkan yardımcısının ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan'ın ailesini ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan'ın ailesini ziyaret etti.

Gülhan'ın Üsküdar'daki evine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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