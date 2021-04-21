Kılıçdaroğlu, Kovid-19'dan hayatını kaybeden İstanbul il başkan yardımcısının ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan'ın ailesini ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan'ın ailesini ziyaret etti.
Gülhan'ın Üsküdar'daki evine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç