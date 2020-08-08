Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
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Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı açılışında yaptığı konuşmada "Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler. CHP, Türkiye'nin kalesidir. Bireysel çıkarlar, hesaplar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır" sözleriyle Muharrem İnce'ye göndermede bulundu.

Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
08.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37'nci Olağan Kurultay sonrası ilk kez Parti Meclisi Toplantısı açılışında konuştu. Konuşmasının genelinde iktidara yüklenen Kılıçdaroğlu, satır arasında CHP'den ayrılarak parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye de göndermede bulundu.

"BİZİ PARÇALAMAK İSTEYECEKLER"

"Bizi linç girişimleriyle korkutmak isteyecekler. 4 koldan üstümüze gelmek isteyecekler" diyen Kılıçdaroğlu, "Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler. CHP, Türkiye'nin kalesidir. Bireysel çıkarlar, hesaplar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

İNCE: BEN BİR PARTİ KURMUYORUM

Öte yandan Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Muharrem İnce, parti kuracağı iddialarıyla ilgili "Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31'le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51'e çıkarmak için yola çıkıyorum. Bu hareket yarın bir partiye dönüşür mü, yoksa partiler o hareketin arkasına mı takılır bilmem. Ben yola çıkıyorum. Ben yüzde 9, yüzde 10, yüzde 12 ya da yüzde 49 için çıkmıyorum yola. Yüzde 51 için çıkıyorum" dedi.

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