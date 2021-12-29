Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağım

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım. KPSS'ye giriyor, kim kaç puan alıyorsa puanına göre yerleştireceksiniz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde KPPS'den yüksek puan almalarına rağmen, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan mülakatta düşük puan alan 4 öğretmen adayı ile bir araya geldi. Öğretmen adaylarıyla basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, "4 arkadaşımız bizim evlatlarımız, yani Türkiye'nin bugünü ve geleceği. Onlara özür borcumuz var; yapılan bu işlemler dolayısıyla. Fakat bırakın özür dilemeyi, yetkililere sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bakan beye sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bu haksızlığı o nedenle 84 milyonun duymasını istedim" dedi.

"KPSS'deki mülakat rezilliğini konuşmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu talep ettim, hala ses yok. Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var. Saray hükümeti görüşmelerden kaçarak, bu işleri sümen altı edebileceğine inanıyor. Yanılıyor. Erdoğan, gençlere propaganda yaparsın, şiir okursun, şarkı söylersin. Oy için yapmayacağın şey yoktur senin. Sonra bir kısım gencin haklarını gasp edersin, beslemelerine peşkeş çekersin. Bakanından yanıt bekliyorum, haberin olsun!"