Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile parti genel merkezinde bir araya geldi
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Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile parti genel merkezinde bir araya geldi

28.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:19

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın CHP genel merkezine gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı karşılaması Kılıçdaroğlu ve Babacan görüşmesinden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın CHP genel merkezine gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı karşılaması

Kılıçdaroğlu ve Babacan görüşmesinden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile parti genel merkezinde bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile parti genel merkezinde bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile parti genel merkezinde bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile parti genel merkezinde bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 12:19:40. #1.15#
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