Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile parti genel merkezinde bir araya geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın CHP genel merkezine gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı karşılaması Kılıçdaroğlu ve Babacan görüşmesinden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın CHP genel merkezine gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı karşılaması

Kılıçdaroğlu ve Babacan görüşmesinden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren