Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Parkı'nı Ziyaret Etti
- Cumhuriyet Parkından görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin parkı gezmesi NOT: Görüntüler kaynağından sessiz. İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi tarafından yaptırılan Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti.
- Cumhuriyet Parkından görüntüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin parkı gezmesi
NOT: Görüntüler kaynağından sessiz. İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi tarafından yaptırılan Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti.