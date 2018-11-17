Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Parkı'nı Ziyaret Etti

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Parkı'nı Ziyaret Etti

- Cumhuriyet Parkından görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin parkı gezmesi NOT: Görüntüler kaynağından sessiz. İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi tarafından yaptırılan Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti.

- Cumhuriyet Parkından görüntüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin parkı gezmesi
NOT: Görüntüler kaynağından sessiz. İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi tarafından yaptırılan Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti.

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