Kılıçdaroğlu, Çorum'daki olayla ilgili suskunluğunu bozdu: Kabahat o kadının değil

Çorum ziyareti sırasında selam verdiği bir kadından "Çocuğuma dokunma. Hadi, yürü yürü." şeklinde bir tepki alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, o anlarla ilgili ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu "Hanımefendi tepki gösterdi. Biz de tabii ayrıldık. Kabahat bu kadının değil. O kadını bu pozisyona taşıyan siyaset anlayışında. Bu kadın beni tanımaz." dedi.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da yanına gittiği bir kadının kendisine "Çocuğuma dokunma. Hadi, yürü yürü." diyerek tepki göstermesi hakkında da konuştu.

"KABAHAT O KADINDA DEĞİL"

Kadını o pozisyona mevcut siyaset anlayışının getirdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çorum'un çok güzel bir çarşısı var. Orayı geziyoruz. Her görüşten insan var tabii. Baktım orada bir kadın, çocuk arabasıyla duruyor. Hanımefendi tepki gösterdi. Biz de tabii ayrıldık. Kabahat bu kadında değil. O kadını bu pozisyona taşıyan siyaset anlayışında. Bu kadın beni tanımaz. Beni sevmeyebilir ama böyle bir tepkiyi ortaya koyan siyasi atmosferin sorumlusudur, o kadın değil. O kadın yanlış yaptı, hata yaptı hiç önemli değil.

"KABUL EDERSE EVİNE GİDERİM"

Anlayışla karşılarız, cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili olsanız da gelen tepkileri makul karşılamak zorundayız. Hangi gerekçe ile tepki gösterdiğini ben öğrenmek isterdim. Belki haklıydı, biz de ona göre hatamızı düzeltmek isterdik. Kadın kabul ederse ben evine de giderim" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYIMIZI MİLLET İTTİFAKI BELİRLEYECEK"

Programda Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında da konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Aslında Cumhurbaşkanlığını kişiye indirgemek kadar yanlış bir şey yok. Önce kuralları, ilkeleri koymalıyız. Temiz bir adam olacak, vatandaş arasında ayrım yapmayacak, harcanan her kuruşun hesabını verecek, nefsine mukayyet olacak, bütün ülkeler ile barış içinde olacak, bütçesinin hesabını verecek, mahkemelere atama yaparken hakiminin özgeçmişine bakacak, cumhurbaşkanı olacak kişi devletin kurumlarına sahip çıkacak. Millet İttifakı olarak bir adayımız olacak. Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Bir araya geleceğiz, adayımız budur diyeceğiz. Bu konu erken bir konu. Türkiye'de konuşulacaksa kriterler konuşulmalı." dedi.