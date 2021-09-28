Kılıçdaroğlu Bozüyük'te sanayi esnafının sorunlarını dinledi - Haberler
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Kılıçdaroğlu Bozüyük'te sanayi esnafının sorunlarını dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu Bozüyük'te sanayi esnafının sorunlarını dinledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve beraberindekilerle birlikte eski sanayi esnafını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Esnaf ziyaretlerinin ardından Bozüyük programı sona eren Genel Başkan Kılıçdaroğlu Bilecik'e hareket etti. - BİLECİK

Kılıçdaroğlu Bozüyük'te sanayi esnafının sorunlarını dinledi

Kılıçdaroğlu Bozüyük'te sanayi esnafının sorunlarını dinledi

Kılıçdaroğlu Bozüyük'te sanayi esnafının sorunlarını dinledi

Kılıçdaroğlu Bozüyük'te sanayi esnafının sorunlarını dinledi

Kılıçdaroğlu Bozüyük'te sanayi esnafının sorunlarını dinledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kılıçdaroğlu Bozüyük'te sanayi esnafının sorunlarını dinledi - Haberler
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