Kılıçdaroğlu Bozüyük'te sanayi esnafının sorunlarını dinledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve beraberindekilerle birlikte eski sanayi esnafını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Esnaf ziyaretlerinin ardından Bozüyük programı sona eren Genel Başkan Kılıçdaroğlu Bilecik'e hareket etti. - BİLECİK