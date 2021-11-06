Kılıçdaroğlu ilk kez bu kadar net! İmamoğlu'na da Yavaş'a da adaylık kapısını kapattı

Son ayların en çok konuşulan konularının başında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği isim yer alıyor. Bu konu hakkında pek çok yorum yapıldı, bazı isimler ortaya atıldı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ADI GEÇİYOR

Adaylık için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı da kulislere konuşuluyor. Bu isimler, yapılan anketlerde de dikkat çeken oy oranlarına ulaşıyor.

"BELEDİYE MECLİSLERİMİZDE ÇOĞUNLUĞUMUZ YOK"

Daha önce belediye başkanlarının adaylığı sorusuna olumsuz yanıt veren Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda yine aynı soruyla karşı karşıya kaldı. CHP lideri bu kez, belediye başkanlarının aday olmalarını istemediğini nedeni ile birlikte çok net bir şekilde anlattı. Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmesini istiyorum. Belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞINI BAŞKA BİR PARTİYE TESLİM ETMİŞ OLURUZ"

Belediye başkanlığını biz başka partiye teslim etmiş oluruz. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek. O nedenle kafamda ciddi soru işaretleri var."

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