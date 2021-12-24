Kılıçdaroğlu'nun bankada ne kadar dövizi var? Rakamı bizzat paylaşıp ekledi: Özellikle TL'ye çevirmedim - Haberler
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Kılıçdaroğlu'nun bankada ne kadar dövizi var? Rakamı bizzat paylaşıp ekledi: Özellikle TL'ye çevirmedim

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Adana'da çiftçileri ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı tazminat davalarını hatırlatıldı. CHP lideri bunun üzerine, "En son kaybettiğim bir davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandık. 13 bin euro ödediler bana. Böylece bankada 13 bin eurom var. Özellikle Türk lirasına çevirmedim" dedi.

Adana Çiftçiler Birliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Toplantıya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve kentteki bazı çiftçiler katıldı. Toplantıda çiftçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, tarıma dair çözüm önerilerini paylaştı. Soruları da yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, çiftçilerin refahı için çalışacaklarını ifade etti.

"BANKADA 13 BİN EUROM VAR"

Bir çiftçinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı tazminat davalarını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, "O davaların hiçbir önemi yok. Ben onların tamamını kazanıyorum. Ben hak temelli mücadelemi yaparım ve sürdürürüm, o davaların da tamamını kazanacağım. En son kaybettiğim bir davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kazandık. 13 bin euro ödediler bana. Böylece bankada 13 bin eurom var.

"HAZİNEYE VERDİĞİ ZARARI GÖRSÜN DİYE TL'YE ÇEVİRMEDİM"

Özellikle Türk lirasına çevirmedim. Onu Erdoğan her gördüğünde Hazineye verdiği zararı görsün diye." ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (6)
engin hazlipinar:Adam alenen hainligini itiraf ederken birde bunu begenen var bu memlekette Yaziklar olsun Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
Shef :Mecliste durumu iyi olmayan bir milletvekili söyler misiniz ? Parti içlerinde bir sürü çalışkan ve dürüst insanlar vardır fakat zengin olmadıkları için (ben öyle sanıyorum) Milletvekili listelerine koymazlar. Yani halk bir biri ile didişirken, tartışırken, adamların hesabı gelecek seçimlerde nasıl yerimi korurum, tekrar MV seçilirimin hesaplarını yapıyor. Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
hakan:parayı boşver gayrimenkülün ne kadar onu söyle Cevap Yaz 91 84 Yayından Kaldır
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