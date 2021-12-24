Kılıçdaroğlu'nun bankada ne kadar dövizi var? Rakamı bizzat paylaşıp ekledi: Özellikle TL'ye çevirmedim

Adana Çiftçiler Birliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Toplantıya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve kentteki bazı çiftçiler katıldı. Toplantıda çiftçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, tarıma dair çözüm önerilerini paylaştı. Soruları da yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, çiftçilerin refahı için çalışacaklarını ifade etti.

"BANKADA 13 BİN EUROM VAR"

Bir çiftçinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı tazminat davalarını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, "O davaların hiçbir önemi yok. Ben onların tamamını kazanıyorum. Ben hak temelli mücadelemi yaparım ve sürdürürüm, o davaların da tamamını kazanacağım. En son kaybettiğim bir davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kazandık. 13 bin euro ödediler bana. Böylece bankada 13 bin eurom var.

"HAZİNEYE VERDİĞİ ZARARI GÖRSÜN DİYE TL'YE ÇEVİRMEDİM"

Özellikle Türk lirasına çevirmedim. Onu Erdoğan her gördüğünde Hazineye verdiği zararı görsün diye." ifadelerini kullandı.

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