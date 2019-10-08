Kılıçdaroğlu, AK Partililerden süre istedi: 1 hafta sonra Türkiye'nin nasıl arpalığa dönüştürüldüğünü açıklayacağım

08.10.2019 13:51

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Saray'da herkes memnun. Bir değil, birden fazla maaş alıyorlar. Gelecek hafta Saray'ın, Türkiye'yi nasıl arpalık hale getirildiğini açıklayacağım. Buradan AK Parti'li kardeşlerime sesleniyorum. Bir hafta sonra açıklayacağım" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

"Esnaf kardeşim hayatından memnun mu? Esnaf kardeşlerime biraz sitem ediyorum kimse kusura bakmasın. Esnaf kardeşim 'geçinemiyorum' diyor, 'zam üstüne zam geliyor' diyor, 'zarar ediyorum' diyor. Diyor da bunları yapan kim? Senin oy verdiğin siyasi partinin lideri yaptı. Sen onlara ders verdiğin gün bu sorunlar bitecektir.

"ESNAFIN, ÇİFTÇİNİN DERDİNİ DİNLEYEN YOK"

Yönetimi bize teslim edin, göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor. İşsizlik nasıl bitiyor, her eve nasıl huzur geliyor, göreceksiniz yandaşlar nasıl kaçacak. Biz bunların hepsini yapacağız. Devlette liyakat kalmadı, her şeye 1 kişi karar veriyor. Esnafın, çiftçinin derdini dinleyen yok.

"BİR HAFTA SONRA AÇIKLAYACAĞIM"

Devlette liyakat kalmadı. Her şeye bir kişi karar veriyor. Sabah kim yanına giderse onun kararı çıkıyor. Peki ulaşamayan yüz binlerce esnaf, çiftçi? Onların derdini dinleyen yok. O sarayda otururken sanıyor ki herkesin yeri çok rahat. AK Parti'li kardeşlerime seslenmek isterim önümüzdeki hafta size sarayın Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl arpalık haline getirmiş onu açıklayacağım. Kimlerin bir eli yağda bir eli balda haftaya açıklayacağım. Sabredin.

"BÜTÜN SORUNLARIN KAYNAĞI SENSİN"

Trump bir bağırıyor dolar fırlıyor, susuyor dolar iniyor... Bu nasıl memleket? Bunun sorumlusu kim? Bu tarihi bir soru. Bunun sorumlusu tek adam! Eğer tek başına yönetiyorsan bütün sorunların kaynağı sensin kardeşim."