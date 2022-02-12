Kılıbık nerede çekildi? Kılıbık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kılıbık filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? Kılıbık ne zaman, hangi kanalda?
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Bugün FOX TV'de Kılıbık filmi ekranlara gelecek. Filmin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Kılıbık nerede çekildi? Kılıbık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kılıbık filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? Kılıbık ne zaman, hangi kanalda? merak etti. Peki, Kılıbık konusu nedir? Kılıbık oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Kılıbık, senaryosu Osman F.Seden tarafından yazılıp Uğur İnan tarafından yönetilen 1983 yapımı Türk komedi filmi. Filmin başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer almıştır. Kılıbık nerede çekildi? Kılıbık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kılıbık filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? Kılıbık ne zaman, hangi kanalda?
Kılıbık filmi 12 Şubat Cumartesi bugün saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
1983 yapımı komedi filmi Kılıbık, birçok başarılı oyuncuyu bir araya getiren Yeşilçam filmlerindendi. Gününmüzde hala öenmini koruyan film, İstanbul, Sarıyer Reşitpaşa Şirin Sokak'ta çekildi.
Kamil'in hayatı evi ve eşinden ibarettir. İşinden evine, evinden işine gidip geldiği rutin hayatında, karısı ne derse onu harfiyen yerine getirmektedir. Geçimini zor sağlayan Kamil, ev kirasını ödeyemez hale gelince kapının önüne konulmakla tehdit edilir. Ev sahibi Müslüm, Kamil'i evden çıkarmak için uğraşsa da bir türlü bunu başaramaz. Sadece karısı tarafından değil, çevresindeki insanlar tarafından da hor görülen Kamil'in hayatı, bir yanlış anlaşılma sonucu bambaşka bir hal alır.
Kemal Sunal - Kamil
Nevra Serezli - Mihrimah
Ali Şen - Müslüm
Sümer Tilmaç - Arabacı Niyazi
Günay Girik - Erol
Billur Emre - Şenay
Reha Yurdakul - Komiser
Gönül Genç - Müslüm'ün Kızı
Yadigar Ejder - Niyazi'nin Adamı
Giray Alpan - Niyazi'nin Adamı
Yusuf Çetin - Niyazi'nin Adamı
Günay Güner - Niyazi'nin Adamı
Gökhan Mete - Bakkal Halil
Muzaffer Civan - Kasap Mehmet
Hüseyin Kutman - Patron
Adem Taşay - Antrenör
Cevdet Arıkan - Savcı
Nevzat Açıkgöz - Marketçi Tahsin
Kudret Karadağ - Koğuş Ağası
İbrahim Kurt - Onyedi Bela Kadir
İhsan Gedik - Leylek Kadri
Sırrı Elitaş - Kara Bela
Zafer Ergin