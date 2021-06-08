Kılıbık filmi oyuncuları kimler? Kılıbık filmi konusu nedir?
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Kılıbık filmi oyuncuları kimler? Kılıbık filmi konusu nedir?

Kılıbık filmi oyuncuları kimler? Kılıbık filmi konusu nedir?
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Klasik Türk filmleri arasında yer alan Kılıbık, senaryosu Osman F.Seden tarafından yazılıp Uğur İnan tarafından yönetilen 1983 yapımı Türk komedi filmi. Kılıbık filmi oyuncuları kimler? Kılıbık filmi konusu nedir?

Klasik Türk filmleri arasında yer alan Kılıbık, senaryosu Osman F.Seden tarafından yazılıp Uğur İnan tarafından yönetilen 1983 yapımı Türk komedi filmi. Kılıbık filmi oyuncuları kimler? Kılıbık filmi konusu nedir?

KILIBIK FİLM KONUSU NEDİR?

Kemal Sunal'ın hayat verdiği karakter Kamil, evinden işine giden, karısını ne derse onu yapan biridir. Zamanla ev kirasını ödeyemez hale gelince, karısı işe girdi. Yanlışlık sonucu Karabela isminde bir katil olarak tanınmaya başlayan Kamil, herkes tarafından saygı duyulan, şaşalı yaşama geçişyaptı.

KILIBIK FİLM OYUNCUSU

Kemal Sunal - Kamil

Nevra Serezli - Mihrimah

Ali Şen - Müslüm

Sümer Tilmaç - Niyazi

Günay Girik - Erol

Billur Emre - Şenay

Reha Yurdakul - Komiser

Gönül Genç - Müslüm'ün Kızı

Yadigar Ejder - Niyazi'nin Adamı

Giray Alpan - Niyazi'nin Adamı

Yusuf Çetin - Niyazi'nin Adamı

Günay Güner - Niyazi'nin Adamı

Gökhan Mete - Bakkal Halil

Muzaffer Civan - Kasap Mehmet

Hüseyin Kutman - Patron

Adem Taşay - Antrenör

Cevdet Arıkan - Savcı

Nevzat Açıkgöz - Marketçi Tahsin

Kudret Karadağ - Koğuş Ağası

İbrahim Kurt - Onyedi Bela Kadir

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