Kılıbık filmi oyuncuları kimler? Kılıbık filmi konusu nedir?
Klasik Türk filmleri arasında yer alan Kılıbık, senaryosu Osman F.Seden tarafından yazılıp Uğur İnan tarafından yönetilen 1983 yapımı Türk komedi filmi. Kılıbık filmi oyuncuları kimler? Kılıbık filmi konusu nedir?
Klasik Türk filmleri arasında yer alan Kılıbık, senaryosu Osman F.Seden tarafından yazılıp Uğur İnan tarafından yönetilen 1983 yapımı Türk komedi filmi. Kılıbık filmi oyuncuları kimler? Kılıbık filmi konusu nedir?
KILIBIK FİLM KONUSU NEDİR?
Kemal Sunal'ın hayat verdiği karakter Kamil, evinden işine giden, karısını ne derse onu yapan biridir. Zamanla ev kirasını ödeyemez hale gelince, karısı işe girdi. Yanlışlık sonucu Karabela isminde bir katil olarak tanınmaya başlayan Kamil, herkes tarafından saygı duyulan, şaşalı yaşama geçişyaptı.
KILIBIK FİLM OYUNCUSU
Kemal Sunal - Kamil
Nevra Serezli - Mihrimah
Ali Şen - Müslüm
Sümer Tilmaç - Niyazi
Günay Girik - Erol
Billur Emre - Şenay
Reha Yurdakul - Komiser
Gönül Genç - Müslüm'ün Kızı
Yadigar Ejder - Niyazi'nin Adamı
Giray Alpan - Niyazi'nin Adamı
Yusuf Çetin - Niyazi'nin Adamı
Günay Güner - Niyazi'nin Adamı
Gökhan Mete - Bakkal Halil
Muzaffer Civan - Kasap Mehmet
Hüseyin Kutman - Patron
Adem Taşay - Antrenör
Cevdet Arıkan - Savcı
Nevzat Açıkgöz - Marketçi Tahsin
Kudret Karadağ - Koğuş Ağası
İbrahim Kurt - Onyedi Bela Kadir