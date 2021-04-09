Kılavuz: "Topluma katkı görevimizi yapıyoruz"
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Kılavuz: "Topluma katkı görevimizi yapıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kılavuz: 'Topluma katkı görevimizi yapıyoruz'

Üniversitelerin asli görevlerinden birinin toplumA katkı sağlamak olduğunu söyleyen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr.

Üniversitelerin asli görevlerinden birinin toplumA katkı sağlamak olduğunu söyleyen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ile topluma gerçek anlamda katkı sağlanabileceğinin altını çizdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi, bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alanlarında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla Marsala Dokuma Boya San. ve Tic. A.Ş. firması ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokolle birlikte teknolojik yenilik alanında Ar-Ge, inovasyon, tasarım, sistem entegrasyonu, dış ticaret, sertifikasyon gibi rekabeti güçlendirme faaliyetleri kapsamında ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme konularında ortak çalışmalar yapılacak. Firma aynı zamanda lisans öğrencilerinin stajları konusunda da üniversitenin ilgili bölümleriyle işbirliği içerisinde olacak.

İşbirliği imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin topluma katkı görevleri doğrultusunda hayatın her alanında bulunma zorunluluğu olduğuna işaret etti. Gerek insan kaynağının temini gerekse de bilimsel üretim boyutu ile elde edilen ürünün topluma yansıtılması noktasında çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Üniversitelerimiz gerçek anlamda şehrin ortak aklını temsil etmektedirler. Bir anlamda topluma ufuk çiziyoruz. Bunu da bütün kesimlerle paylaşıyoruz. Dolayısıyla bu görevlerimizin bir yansıması olarak bugün bir protokole imza atacağız. Protokolde öğrencilerin stajları, teknik geziler ve eğitim faaliyetleri ile başlayan detaylı bir işbirliği içerisine girmiş olacağız. Devamında akademik ve bilimsel çalışmaların yürütülmesi ve yine topluma katkı sağlayan çıktıları elde etmeyi arzuluyoruz. Hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kılavuz: 'Topluma katkı görevimizi yapıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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