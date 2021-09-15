Kiğılı, Kuzey Makedonya Basketbol Milli Takımı'na sponsor oldu

Türk firması Kiğılı, Kuzey Makedonya Milli Basketbol Takımı'nın 1+1 yıl süreyle giyim sponsorluğunu üstlendi.

Kiğılı ile Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu arasında sağlanan anlaşmanın imza töreni, başkent Üsküp'te düzenlendi.

Törene, Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı Pero Antiç ve Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu Müdürü Todor Gecevski katıldı.

Kiğılı CEO'su Suerdem, burada çok güzel ağırlandıklarını belirterek, Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncusu olarak nitelendirdiği Antiç'e teşekkür etti.

Aralarındaki iş birliğini geliştirerek iyi yerlere götüreceklerini söyleyen Suerdem, Kuzey Makedonya Milli Basketbol Takımı'na sponsor olmaktan, beraber iş birliği yapmaktan ve şampiyonlarla beraber yürümekten onur duyduklarını ifade ederek, "Beraber iyi işler yapacağız. Sporcuyu seviyoruz. Sporseveri seviyoruz. Spora hizmet eden spor kulüpleri ve sporseverlere destek olmak istiyoruz. Sporcunun her zaman yanında olduk. Olmaya devam edeceğiz. İyi işlere ve şampiyonluklara hep beraber yürüyeceğimizi temenni ediyorum." diye konuştu.

AA muhabirinin, bugünkü sponsorluk anlaşmasının Türkiye ve Kuzey Makedonya basketbolu açısında ne ifade ettiği yönündeki sorusunu yanıtlayan Suerdem, "Güçlü bir takımla beraber olmaktan biz de onur duyuyoruz. Farklı ülkelerde bunu geliştireceğiz. Balkan ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde bu atılımlarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı Antiç, Kiğılı firmasıyla uzun yıllar iş birliği içinde olma temennisinde bulunarak, "Önümüzdeki dönemde gerçek anlamda hem federasyon hem de basketbolun birçok diğer alanının imajına sahip çıkacak, bu firmaya da katkı sunmaktan onur duyacağız." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu Müdürü Geçevski ise "Söz konusu sponsorluk, federasyon olarak tüm sporcular ve gençler için daha iyi şartlar oluşturma olanağı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Kiğılı, dün Kuzey Makedonya Olimpiyat Komitesi ile de sponsorluk anlaşması imzalamıştı.