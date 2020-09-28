Kifayet? Kifayet ne anlama gelmektedir? Kifayet TDK anlamı nedir? Kifayet kullanım alanları nelerdir?
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Kifayet? Kifayet ne anlama gelmektedir? Kifayet TDK anlamı nedir? Kifayet kullanım alanları nelerdir?

28.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:54
Kifayet? Kifayet ne anlama gelmektedir? Kifayet TDK anlamı nedir? Kifayet kullanım alanları nelerdir?

Kifayet ne demektir? Kifayet nedir? Kifayet TDK anlamı nedir? Kifayet kelimesinin kaç anlamı var?

Son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan Kifayet kelimesi gerek haber okurken gerekse bir makale okurken karşımıza çıkmaktadır. Peki bu kiyafet kelimesi ne anlama gelmektedir?

KİFAYET KELİMESİ NEDİR?

Kifayet kelimesi, dilimizde oldukça sık kullanılan kelimelerden birisidir. Kifayet kelimesi Arapçadan dlimize geçmiştir. Anlamı şu şekildedir: Yeterli miktarda olma, yetme, yeterli gelme, kafi olma.

KİFAYET TDK ANLAMI NE DEMEKTİR?

Kifayet? Kifayet ne anlama gelmektedir? Kifayet TDK anlamı nedir? Kifayet kullanım alanları nelerdir?

Kifayet, ilk anlamı ''Yeterli miktarda olma, yetme, kafi gelme.''dir.

İkinci anlamı ise ''Bir işi yapabilecek yetenekte olma, yeterlik, liyakat.'' olarak tanımlanmıştır.

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