"Yol Kırım" sergisi açıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Kırım Tatar Türklerinin tarih ve kültürünü anlatan "Yol Kırım" sanat projesinin açılışı yapıldı.

Kırım Evi'nde gerçekleşen açılışa, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov ve davetliler katıldı.

Yaklaşık 200 eser ve 6 salondan oluşan sergiyle, Kırım Tatar kültürü ve tarihine ilişkin farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Açılışta konuşan projenin küratörlerinden Rüstem Skıbin, "Bugün Kırım'da olan ve eserlerini kişisel olarak burada sunamayan sanatçılara özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

Sergi bir yıl boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek.