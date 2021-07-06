Kıdem tazminatı hesaplama! 2021 yılı kıdem tazminatı tavanı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kıdem tazminatı hesaplama! 2021 yılı kıdem tazminatı tavanı!

Kıdem tazminatı hesaplama! 2021 yılı kıdem tazminatı tavanı!
Haberler.com - Haberler | Gündem

En az 1 yıl süre boyunca aynı iş yerinde çalışmış olan çalışanın, belli kriterler sonrası işten çıkması, çıkarılması halinde, işveren tarafından çalışan kişiye ödenecek tazminata kıdem tazminatı denir. Kıdem tazminatı hesaplama! 2021 yılı kıdem tazminatı tavanı!

Herhangi bir işte çalışan her kişiyi ilgilendiren kıdem tazminatı 2021 yılı ücretlerine zam geliyor. Kıdem tazminatı hesaplama! 2021 yılı kıdem tazminatı tavanı!

2021 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Temmuz ayında milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir değişiklik yapılacak. Buna göre kıdem tazminatı ücretlerine zam geliyor. Beklentiye göre, tavan ücret 8.224 TL olacak. İşçilere daha yüksek kıdem tazminatı ödenecek. Yasaya göre kıdem tazminatı alabilmek için işçinin kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılması gerekiyor. Ancak 1475 sayılı yasanın halen yürürlükte olan 14. maddesine göre bunun bazı istisnaları da var. Emeklilik, kadınlar için evlilik, askerlik, emeklilik için yaş dışındaki şartları taşıyan ve haklı fesih gibi sebeplerle istifa edenler de kıdem tazminatı alabiliyor. Kıdem tazminatı hesaplanabilmesi için son iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor.

KIDE -M TAZMİNATI HESAPLAMA

Son yapılan artışla birlikte temmuz ayına kadar uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 TL olmuştur. Brüt maaşın bu rakamın üzerinde olması durumunda kıdem tazminatı bu miktar üzerinden hesaplanır.Yani brüt maaşı 6 bin lira olan bir çalışanın kıdem tazminatı çalıştığı süre ile 6 bin liranın çarpımı sonucu bulunacaktır. Ancak brüt maaşı 10 bin lira olan bir çalışanın kıdem tazminatı için uygulanacak brüt maaş tutarı 7.638,96 TL olacaktır.Temmuzdan sonra ayrılacak bir çalışan bu noktada daha yüksek kıdem tazminatı alabilecek. Yasa verilecek en yüksek kıdem tazminatı tavanını belirlemiş durumda

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Müslüm Gürses Sertab Erener Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Diego Costa Fatih Terim Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kıdem tazminatı hesaplama! 2021 yılı kıdem tazminatı tavanı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 10:05:34. #1.15#

title