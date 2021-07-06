Kıdem tazminatı hesaplama! 2021 yılı kıdem tazminatı tavanı!

En az 1 yıl süre boyunca aynı iş yerinde çalışmış olan çalışanın, belli kriterler sonrası işten çıkması, çıkarılması halinde, işveren tarafından çalışan kişiye ödenecek tazminata kıdem tazminatı denir. Kıdem tazminatı hesaplama! 2021 yılı kıdem tazminatı tavanı!

Herhangi bir işte çalışan her kişiyi ilgilendiren kıdem tazminatı 2021 yılı ücretlerine zam geliyor. Kıdem tazminatı hesaplama! 2021 yılı kıdem tazminatı tavanı!

2021 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Temmuz ayında milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir değişiklik yapılacak. Buna göre kıdem tazminatı ücretlerine zam geliyor. Beklentiye göre, tavan ücret 8.224 TL olacak. İşçilere daha yüksek kıdem tazminatı ödenecek. Yasaya göre kıdem tazminatı alabilmek için işçinin kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılması gerekiyor. Ancak 1475 sayılı yasanın halen yürürlükte olan 14. maddesine göre bunun bazı istisnaları da var. Emeklilik, kadınlar için evlilik, askerlik, emeklilik için yaş dışındaki şartları taşıyan ve haklı fesih gibi sebeplerle istifa edenler de kıdem tazminatı alabiliyor. Kıdem tazminatı hesaplanabilmesi için son iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor.

KIDE -M TAZMİNATI HESAPLAMA

Son yapılan artışla birlikte temmuz ayına kadar uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 TL olmuştur. Brüt maaşın bu rakamın üzerinde olması durumunda kıdem tazminatı bu miktar üzerinden hesaplanır.Yani brüt maaşı 6 bin lira olan bir çalışanın kıdem tazminatı çalıştığı süre ile 6 bin liranın çarpımı sonucu bulunacaktır. Ancak brüt maaşı 10 bin lira olan bir çalışanın kıdem tazminatı için uygulanacak brüt maaş tutarı 7.638,96 TL olacaktır.Temmuzdan sonra ayrılacak bir çalışan bu noktada daha yüksek kıdem tazminatı alabilecek. Yasa verilecek en yüksek kıdem tazminatı tavanını belirlemiş durumda