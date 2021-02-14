Kick boks sporcusu Betül'den haber alınamıyor (2)
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Kick boks sporcusu Betül'den haber alınamıyor (2)

14.02.2021 00:20 | Son Güncelleme: 14.02.2021 00:24
Kick boks sporcusu Betül'den haber alınamıyor (2)

BODRUM'DA BULUNDUMuğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve kendisinden 13 gündür haber alınamayan kick boks sporcusu 14 yaşındaki Nesibe Betül Tüysüz, Bodrum ilçesinde bulundu.

BODRUM'DA BULUNDU

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve kendisinden 13 gündür haber alınamayan kick boks sporcusu 14 yaşındaki Nesibe Betül Tüysüz, Bodrum ilçesinde bulundu. Bir vatandaşın kendisini akşam saatlerinde görüp, polise haber vermesiyle, Bodrum Çarşı Mahallesi, iskele civarında bulunan Tüysüz, ailesine teslim edildi. 

'YAPTIĞINIZ HABER ETKİLİ OLDU'

Kızının bulunmasından memnun olduğunu dile getiren baba Caner Tüysüz, "Çok endişeliydik, yaptığınız haber etkili oldu. Başta emniyet güçlerimiz olmak üzere siz ve duyarlı vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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