Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman? Kıbrıs Zafere Doğru 23. bölüm bugün var mı? Kıbrıs Zafere Doğru 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Boğaziçi Kuşatması, Mücahit'in direnişiyle bir şehir savaşına dönüşürken Ankara, tüm uyarılara rağmen gerçekleşen bu saldırı sonrası çıkartma kararı alır. Asker hazırlığını yapar ve yola çıkar. Fakat yabancı ülkelerin ve Amerika'nın Türkiye'ye bir teklifi vardır.

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