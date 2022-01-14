Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman? Kıbrıs Zafere Doğru 21. bölüm bugün var mı? Kıbrıs Zafere Doğru 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rauf'un yakalanışı, herkesin aklına Cengiz Topel'i getirir. Şimdi hem Ankara'nın hem de Lefkoşa'daki herkesin ilk hedefi Rauf'u sağ salim alabilmektir. Ankaralı ise canını hiçe sayarak Samson ve ordusuna rağmen denizden Kıbrıs'a çıkmaya çalışmaktadır. Zifir ile Ankaralı tekrar buluşmaya çalışırken Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutmaktadır.

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