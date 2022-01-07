Kıbrıs Zafere Doğru her hafta yeni bölümü ile izleyicileri ekrana balarken bu hafta diziyi yayın akışında göremeyenler Kıbrıs Zafere Doğru neden yok? Kıbrıs Zafere Doğru yok mu? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman yayınlanacak konularını merak etti. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru neden yok?

KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rauf'un yakalanışı, herkesin aklına Cengiz Topel'i getirir. Şimdi hem Ankara'nın hem de Lefkoşa'daki herkesin ilk hedefi Rauf'u sağ salim alabilmektir. Ankaralı ise canını hiçe sayarak Samson ve ordusuna rağmen denizden Kıbrıs'a çıkmaya çalışmaktadır. Zifir ile Ankaralı tekrar buluşmaya çalışırken Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutmaktadır.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU YOK MU?

Kıbrıs Zafere Doğru bugünkü yayın akışında yer almadı. İşe yayın akışı:

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