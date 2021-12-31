Kıbrıs Zafere Doğru neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Kıbrıs Zafere Doğru bugün yok mu, niye yok? Kıbrıs Zafere Doğru 31 Aralık Cuma günü yok mu?
Kıbrıs: Zafere Doğru (eski adıyla Bir Zamanlar Kıbrıs), TMC Film yapımı olup ilk bölümü 1 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, tarihi dönem draması türündeki Türk televizyon dizisidir. Kıbrıs Zafere Doğru neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Kıbrıs Zafere Doğru bugün yok mu, neden yok? Kıbrıs Zafere Doğru dizisi ara mı verdi? Kıbrıs Zafere Doğru 31 Aralık Cuma günü neden başlamadı? İşte bilgiler...
Kıbrıs Zafere Doğru bitti mi, neden yok? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölümü bugün yok mu? Bu hafta Kıbrıs Zafere Doğru olmayacak mı? Bu hafta Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak mı? Kıbrıs Zafere Doğru Cuma günü değil mi, bugün neden başlamadı? Kıbrıs Zafere Doğru final mi yaptı, neden yok? Kıbrıs Zafere Doğru niye başlamadı? Kıbrıs Zafere Doğru ne zaman başlayacak? Kıbrıs Zafere Doğru ara mı verdi? Ayrıntılar haberimizde...
Kıbrıs Zafere Doğru her Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.
Fakat 31 Aralık Cuma günü Kıbrıs Zafere Doğru ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak. TRT 1'de yılbaşı gecesi "Seksenler Yılbaşı Özel" bölümü yayınlanacak.
Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı, sadece 1 hafta Yılbaşı tatili arası veriyor.
Kıbrıs Zafere Doğru bugün Yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü haftaya Cuma günü yayınlanacaktır. Yılbaşından dolayı çoğu dizi 1 haftalık ara vermiştir. Bundan dolayı Kıbrıs Zafere Doğru 31 Aralık Cuma günü yeni bölümü yayınlanmayacak.
"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.
Ahmet Kural : Kemal Dereli
Serkan Çayoğlu : Bereli/Ankaralı
Pelin Karahan : İnci Dereli
Gülper Özdemir : Doktor Ayşe İnan
Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş
Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson
Hasan Küçükçetin : Derviş
Miray Akay : Pembe Dereli
Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli
Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli
Ömer Turan : Bekir
Nebil Sayın : Yeoryos Grivas
Emre Törün : III. Makarios
Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük
Ahmet Çavuş
Bade Arazlı : Mine Dereli
Sümeyra Koç : Sandy
Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli
Umut Avcı : Şöför Hamit
Demir Karahan : Efsane
Kemal Uçar : Cengiz Topel
Ömer Turan : Mucahit Bekir
İbrahim Yildiz : Çoban Sefer
Mehmet Aykaç : Erdil
Tekin Temel : Ali Riza Vuruşkan
Metin Büktel : Gazeteci Sami Coşar
Musab Ekici : Kurtcebe
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