Kıbrıs: Zafere Doğru (eski adıyla Bir Zamanlar Kıbrıs), TMC Film yapımı olup ilk bölümü 1 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, tarihi dönem draması türündeki Türk televizyon dizisidir. Kıbrıs Zafere Doğru ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kıbrıs Zafere Doğru hangi günler yayınlanıyor? Bugün Kıbrıs Zafere Doğru neden yok?

KIBRIS ZAFERE DOĞRU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kıbrıs: Zafere Doğru her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

Fakat dizi bugün yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU NE?

"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU OYUNCU KADROSU

Ahmet Kural : Kemal Dereli

Serkan Çayoğlu : Bereli/Ankaralı

Pelin Karahan : İnci Dereli

Gülper Özdemir : Doktor Ayşe İnan

Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş

Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson

Hasan Küçükçetin : Derviş

Miray Akay : Pembe Dereli

Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli

Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli

Ömer Turan : Bekir

Nebil Sayın : Yeoryos Grivas

Emre Törün : III. Makarios

Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük

Ahmet Çavuş

Bade Arazlı : Mine Dereli

Sümeyra Koç : Sandy

Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli

Umut Avcı : Şöför Hamit

Demir Karahan : Efsane

Kemal Uçar : Cengiz Topel

Ömer Turan : Mucahit Bekir

İbrahim Yildiz : Çoban Sefer

Mehmet Aykaç : Erdil

Tekin Temel : Ali Riza Vuruşkan

Metin Büktel : Gazeteci Sami Coşar

Musab Ekici : Kurtcebe

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