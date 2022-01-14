Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam var mı, yok mu? 14 Ocak 2022 TRT 1 Yayın akışı! Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Her hafta Cuma günü izleyicisinin karşısına çıkan Kıbrıs Zafere Doğru'nun bu akşam TRT 1 yayın akışında olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar, "Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte TRT 1 yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

23:40 3'Te 3

01:20 Kıbrıs Zafere Doğru

03:20 Papatya Çocuk

03:50 3'Te 3

KIBRIS ZAFERE DOĞRU BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi bu hafta bir haftalık aranın ardından seyircisiyle buluşacak. Sevilen dizi geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmadı.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin 14 Ocak 2022 akşamı yeni bölümüyle ekranda yer alacak.

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