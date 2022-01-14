Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam var mı, yok mu? 14 Ocak 2022 TRT 1 Yayın akışı! Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm yayınlanacak mı?
TMC Film yapımı olup ilk bölümü 1 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, tarihi dönem draması türündeki Türk televizyon dizisidir. TRT 1'in her bölümü ayrı bir heyecan yaratan tarihi dizilerinden biri olan Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü ile ilgili araştırmalar artmış durumda. Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam var mı, yok mu? 14 Ocak 2022 TRT 1 Yayın akışı! Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm yayınlanacak mı?
Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Her hafta Cuma günü izleyicisinin karşısına çıkan Kıbrıs Zafere Doğru'nun bu akşam TRT 1 yayın akışında olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar, "Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte TRT 1 yayın akışı...
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
23:40 3'Te 3
01:20 Kıbrıs Zafere Doğru
03:20 Papatya Çocuk
03:50 3'Te 3
Kıbrıs Zafere Doğru dizisi bu hafta bir haftalık aranın ardından seyircisiyle buluşacak. Sevilen dizi geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmadı.
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin 14 Ocak 2022 akşamı yeni bölümüyle ekranda yer alacak.
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