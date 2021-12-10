Kıbrıs Zafere Doğru 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölümde neler olacak, son bölümde ne oldu?

Kıbrıs: Zafere Doğru (eski adıyla Bir Zamanlar Kıbrıs ), tarihi dönem draması türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin 18. bölümünün ardından Kıbrıs Zafere Doğru 19. bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

KIBRIS ZAFERE DOĞRU NE ZAMAN?

Kıbrıs Zafere Doğru her hafta Cuma günü TRT 1'de yayınlanıyor.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kıbrıs Zafere Doğru bugünkü 18. bölümünün ardından 19. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU NE?

"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden haber siz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba olacağını öğrenen Ankaralı, büyük kararı vermek zorundadır. Ya alakadar olduğu tüm meseleleri bir kenara bırakıp ameliyat masasına yatacak ya da çocuğunu göremeden her an ölüm tehlikesiyle yüz yüze yaşamayı sürdürecektir. Bu konu için kanlı küvet katliamında yaşamını yitiren çocukların babası Binbaşı Nihat İlhan'la konuşmaya ondan akıl almaya karar verir. Zor ve duygusal bir görüşme onu beklemektedir. Diğer yanda ise hem Apollon hem de Samson, Kemal'in ve Ankaralı'nın ailelerine eylem yapma peşindedir. Acılar ve kayıplar hem Ankaralı hem de Kemal'i beklemektedir.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural : Kemal Dereli

Serkan Çayoğlu : Bereli/Ankaralı

Pelin Karahan : İnci Dereli

Gülper Özdemir : Doktor Ayşe İnan

Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş

Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson

Hasan Küçükçetin : Derviş

Miray Akay : Pembe Dereli

Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli

Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli

Ömer Turan : Bekir

Nebil Sayın : Yeoryos Grivas

Emre Törün : III. Makarios

Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük

Ahmet Çavuş

Bade Arazlı : Mine Dereli

Sümeyra Koç : Sandy

Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli

Umut Avcı : Şöför Hamit

Demir Karahan : Efsane

Kemal Uçar : Cengiz Topel

Ömer Turan : Mucahit Bekir

İbrahim Yildiz : Çoban Sefer

Mehmet Aykaç : Erdil

Tekin Temel : Ali Riza Vuruşkan

Metin Büktel : Gazeteci Sami Coşar

Musab Ekici : Kurtcebe

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