Kıbrıs Zafere Doğru 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölümde neler olacak, son bölümde ne oldu?
Kıbrıs Zafere Doğru bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin ardından Kıbrıs Zafere Doğru 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölümde neler olacak, son bölümde ne oldu? Kıbrıs Zafere Doğru konusu ne? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler?
Kıbrıs: Zafere Doğru (eski adıyla Bir Zamanlar Kıbrıs ), tarihi dönem draması türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin 18. bölümünün ardından Kıbrıs Zafere Doğru 19. bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...
Kıbrıs Zafere Doğru her hafta Cuma günü TRT 1'de yayınlanıyor.
Kıbrıs Zafere Doğru bugünkü 18. bölümünün ardından 19. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
KIBRIS ZAFERE DOĞRU 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden haber siz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.
Baba olacağını öğrenen Ankaralı, büyük kararı vermek zorundadır. Ya alakadar olduğu tüm meseleleri bir kenara bırakıp ameliyat masasına yatacak ya da çocuğunu göremeden her an ölüm tehlikesiyle yüz yüze yaşamayı sürdürecektir. Bu konu için kanlı küvet katliamında yaşamını yitiren çocukların babası Binbaşı Nihat İlhan'la konuşmaya ondan akıl almaya karar verir. Zor ve duygusal bir görüşme onu beklemektedir. Diğer yanda ise hem Apollon hem de Samson, Kemal'in ve Ankaralı'nın ailelerine eylem yapma peşindedir. Acılar ve kayıplar hem Ankaralı hem de Kemal'i beklemektedir.
Ahmet Kural : Kemal Dereli
Serkan Çayoğlu : Bereli/Ankaralı
Pelin Karahan : İnci Dereli
Gülper Özdemir : Doktor Ayşe İnan
Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş
Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson
Hasan Küçükçetin : Derviş
Miray Akay : Pembe Dereli
Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli
Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli
Ömer Turan : Bekir
Nebil Sayın : Yeoryos Grivas
Emre Törün : III. Makarios
Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük
Ahmet Çavuş
Bade Arazlı : Mine Dereli
Sümeyra Koç : Sandy
Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli
Umut Avcı : Şöför Hamit
Demir Karahan : Efsane
Kemal Uçar : Cengiz Topel
Ömer Turan : Mucahit Bekir
İbrahim Yildiz : Çoban Sefer
Mehmet Aykaç : Erdil
Tekin Temel : Ali Riza Vuruşkan
Metin Büktel : Gazeteci Sami Coşar
Musab Ekici : Kurtcebe
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