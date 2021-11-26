Kıbrıs Zafere Doğru 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölümde neler olacak, son bölümde ne oldu?
Kıbrıs Zafere Doğru bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin ardından Kıbrıs Zafere Doğru 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölümde neler olacak, son bölümde ne oldu? Kıbrıs Zafere Doğru konusu ne? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler?
Kıbrıs: Zafere Doğru (eski adıyla Bir Zamanlar Kıbrıs), tarihi dönem draması türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin 16. bölümünün ardından Kıbrıs Zafere Doğru 17. bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...
Kıbrıs Zafere Doğru her hafta Cuma günü TRT 1'de yayınlanıyor.
Kıbrıs Zafere Doğru bugünkü 16. bölümünün ardından 17. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
KIBRIS ZAFERE DOĞRU 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden haber siz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.
Dizinin on altıncı bölümünde neler olacak: Kemal ve Mücahit kardeşleri, imkansızı başarıp Samson'u ele geçirirler. Şimdi sırada onu Türk tarafına geçirmek vardır. Operasyon sırasında yaralanan, ölmek üzere olan Zifir üyelerinden biri ise riskli bir kararla Rum Hastanesine götürülür, fark edilirse ölümü kaçınılmazdır.
Ankaralı, Apollon tarafından çömezlerinin canıyla tehdit edilirken, Apollon'un isteklerine boyun eğmek zorunda kalacaktır. Bu dişli düşman, Ankaralı'yı alt etmeyi başaracak hamleleri arka arkaya yapmaktadır.
Ahmet Kural : Kemal Dereli
Serkan Çayoğlu : Bereli/Ankaralı
Pelin Karahan : İnci Dereli
Gülper Özdemir : Doktor Ayşe İnan
Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş
Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson
Hasan Küçükçetin : Derviş
Miray Akay : Pembe Dereli
Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli
Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli
Ömer Turan : Bekir
Nebil Sayın : Yeoryos Grivas
Emre Törün : III. Makarios
Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük
Ahmet Çavuş
Bade Arazlı : Mine Dereli
Sümeyra Koç : Sandy
Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli
Umut Avcı : Şöför Hamit
Demir Karahan : Efsane
Kemal Uçar : Cengiz Topel
Ömer Turan : Mucahit Bekir
İbrahim Yildiz : Çoban Sefer
Mehmet Aykaç : Erdil
Tekin Temel : Ali Riza Vuruşkan
Metin Büktel : Gazeteci Sami Coşar
Musab Ekici : Kurtcebe
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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