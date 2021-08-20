Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi'nden DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın'a Ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü, saat 09: 00'da, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Başkanı Mustafa Özbilgehan ve Kongre Üyeleri ile görüştü.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü, saat 09: 00'da, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Başkanı Mustafa Özbilgehan ve Kongre Üyeleri ile görüştü. Söz konusu ziyaret, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın'ın makamında gerçekleşti.

Ziyarette; DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da yer aldı. Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Başkanı Özbilgehan, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın'ı, 28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi'nin kapanış törenine davet etti. Prof. Dr. Hocanın, Özbilgehan'a davet için teşekkür etti. Söz konusu kongrenin organizasyonuna DAÜ de destek veriyor.

Kaynak: Habermetre