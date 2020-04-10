Kıbrıs'taki BM Barış Gücü askerinde koronavirüs tespit edildi KIBRIS'TA Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nde görev yapan bir personelde koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

KIBRIS'TA Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nde görev yapan bir personelde koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) ofisinden yapılan açıklamada, koronavirüs tespit edilen personelin karantina altına alındığı bildirildi. Koronavirüsün askerler arasında yayılmaması için önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, tüm UNFICYP sivil personelinin Mart ayından itibaren evlerinden hizmet vermesi talimatı verildiği hatırlatıldı.

Kaynak: DHA