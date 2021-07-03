Kıbrıs Rum kesiminin Limasol bölgesindeki yangın kontrol altına alınamıyor
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Kıbrıs Rum kesiminin Limasol bölgesindeki yangın kontrol altına alınamıyor

Kıbrıs Rum kesiminin Limasol bölgesindeki yangın kontrol altına alınamıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Kıbrıs Rum kesiminde Limasol bölgesine bağlı Arakapas köyü yakınlarında öğle saatlerinde başlayan yangın kontrolden çıktı.

Kıbrıs Rum kesiminde Limasol bölgesine bağlı Arakapas köyü yakınlarında öğle saatlerinde başlayan yangın kontrolden çıktı.

Rum haber kaynakları, bugün öğle saatlerinde birden fazla noktada başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüdüğünü, Meleni köyünün boşaltıldığını bildirdi.

Rum hükümeti, yangının söndürülebilmesi için Avrupa Birliği (AB) ve İsrail'den yardım talebinde bulundu.

Sikopetra ve Dierona köylerinin de boşaltılma ihtimalinden söz edilirken, bazı evlerin yandığı yönünde bilgiler geliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'i arayarak, Limasol'daki yangının sündürülmesi için yardıma hazır olduklarını iletti.

Anastasiadis, Türk tarafının yardım teklifini değerlendireceklerini söyledi.

Tatar, Anastasidis'e yangından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Özel Temsilcisi Ergün Olgun'a da gelişmeleri takip etmesi için talimat verdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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